Russia: Putin, governo predisponga piano ripresa economica entro primo giugno

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato al governo di elaborare di concerto con i leader regionali e gli imprenditori un piano nazionale di ripresa economica entro il primo giugno. È quanto si legge nelle direttive diffuse sul sito della presidenza della Federazione Russa. Le direttive sono complementari a quanto emerso in seguito all'incontro con i presidenti delle regioni e i membri del governo il 28 aprile. Oggi, 11 maggio, Putin ha in programma un nuovo incontro con i governatori, nel corso del quale discuterà del coronavirus e delle possibilità di prolungare il periodo di pausa lavorativa. Con 221.344 casi accertati, la Russia ha superato l'Italia e il Regno Unito per numero di contagi, collocandosi al terzo posto nel mondo per incidenza del Covid-19. (Rum)