Camera: Mollicone (Fd'I), governo abusa dei dpcm, ristabilire legalità e stato di diritto (2)

- "Il governo e la sua pletora di task force - ha proseguito Mollicone - hanno creato un 'panopticon' di misure e mezzi che ha limitato i nostri diritti fondamentali e messo al collasso le nostre economie. Mancano pochi giorni alla fase 2 per le attività commerciali. Ma come faranno? Sono stati chiusi per 2 mesi non hanno soldi. Come faranno a riaprire in maniera produttiva - in maniera tale che aprire sia economicamente sostenibile - i ristoranti, i parrucchieri, i tatuatori, i teatri, i cinema, le scuole di danza, i concerti i centri sportivi, tutti i luoghi della socialità? Potremmo ritrovarci a rinunciare alle nostre più preziose libertà, pensando che questo sia l'unico modo per salvaguardare la nostra salute - ha concluso il deputato, citando Harari -. Chiediamo, quindi, al governo - ha concluso - di riportare la centralità del Parlamento, luogo principale della nostra democrazia, evitando l'uso dei dpcm per il governo dell'emergenza e l'abuso della decretazione d'urgenza, utilizzando nella produzione legislativa solo norme di rango primario". (Rin)