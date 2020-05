Lavoro: Politi (Lega), scandaloso silenzio amministrazione Raggi su servizio utenze non domestiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina abbiamo manifestato davanti al Campidoglio per sostenere di nuovo gli operatori del servizio Utenze non domestiche, vista la totale assenza di risposte da parte dell'amministrazione dopo la protesta di venerdì davanti alla sede amministrativa di Ama". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Ci auguriamo che la riunione di domani con il Comune sia risolutiva, ad ogni buon conto siamo pronti a presentare un atto d'urgenza che chieda il riaffido del servizio - aggiunge Politi -. Riteniamo che il sindaco debba prendere in seria considerazione che dal 18 gli esercizi commerciali riapriranno e la città si troverà con una grave penuria di risorse per la raccolta delle utenze non domestiche. Il contratto va prorogato, subito. E' assurdo e poco professionale che due controllate del Comune, Ama e Multiservizi, si stiano mettendo di traverso non pensando al benessere della città", conclude Politi.(Com)