Roma: in Assemblea capitolina debiti fuori bilancio e mozioni d'opposizione su strisce blu

- L’Assemblea capitolina si riunisce in questa settimana martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, dalle 14 alle 19. All’ordine del giorno tre delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, tra cui una da oltre 10,7 milioni di euro che Roma Capitale deve erogare ad Atac per un debito che risale ai tempi della liquidazione della società partecipata Roma Patrimonio. Questo è il terzo debito fuori bilancio che l’amministrazione dall’inizio dell’anno riconosce all’azienda per il trasporto pubblico locale, i fondi dal Campidoglio contribuiranno a coprire parte delle scadenze verso i creditori fissate a giugno nell’ambito del concordato preventivo in continuità. Tra gli altri atti che verranno discussi dal consiglio comunale ci sono due mozioni, una di Fratelli d’Italia e una del Partito democratico, che chiedono di istituire nuovamente la gratuità delle strisce blu per tutto il mese di maggio, in più Fd’I chiede di prevedere una proroga di due mesi sugli abbonamenti annuali degli utenti per il trasporto pubblico di linea. Tra le proposte di delibera presentate dalla maggioranza M5s anche un paio di atti che riguardano gli impianti sportivi, e sempre sullo stesso tema una mozione a prima firma del capogruppo M5s, Giuliano Pacetti, che chiede alla giunta di mettere in campo agevolazioni per i concessionari di impianti sportivi in stato di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria. (Rer)