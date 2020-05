Spagna: la polizia nazionale smantella una rete di criminali informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia nazionale della Spagna ha arrestato undici presunti criminali informatici che avrebbero sottratto alle loro vittime più di 2,4 milioni di euro. Questi individui sono accusati di aver frodato aziende e persone attraverso la cosiddetta "truffa del Ceo"; in questo tipo di frode, i criminali inviano un'email a un dipendente di un'azienda dall'indirizzo di un direttore o di un amministratore delegato proponendo una presunta operazione finanziaria confidenziale e urgente. Grazie alle informazioni raccolte, la polizia spagnola ha identificato 16 persone residenti a Palma di Maiorca, Maspalomas (Gran Canaria), Ibiza e Valencia; undici presunti criminali sono stati arrestati con l'accusa di frode, riciclaggio e appartenenza a un'organizzazione criminale mentre gli altri cinque sono attualmente indagati ma non incarcerati. Gli autori della "truffa del Ceo" avrebbero frodato imprese e privati di Italia, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Libano, Cina, Kazakhstan e Paesi Bassi. Secondo la polizia spagnola, i presunti criminali avrebbero elaborato una complessa rete di intermediari per nascondere l'origine fraudolenta del denaro e per complicare l'identificazione dei destinatari finali.(Spm)