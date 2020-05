Speciale energia: Corrado (M5s Lazio), Italia riparte con imprese, Pomezia volano per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valentina Corrado, vicepresidente della commissione bilancio della Regione Lazio, commenta la partecipazione del comune di Pomezia al tavolo Point, nato a gennaio 2019 da un progetto dell'amministrazione 5 stelle, al quale siedono numerose aziende produttive del territorio e che oggi ha visto la partecipazione del viceministro allo sviluppo economico Buffagni. "La rete tra aziende e istituzioni - scrive Corrado su Facebook - è fondamentale per far arrivare sui tavoli di Governo e Regione una visione unica e forte di sviluppo che renda il territorio di Pomezia il volàno dell'economia del centro Italia per la ripartenza. Abbiamo un polo di sviluppo tecnologico, logistico, innovativo, turistico e di eccellenze nazionali e internazionali importante che merita attenzione. Siamo alle porte della capitale d'Italia e abbiamo chilometri di spiagge, due grandi parchi tematici, 2.400 posti letto in strutture alberghiere di livello, siti archeologici, riserve naturali, eccellenze gastronomiche. Abbiamo tutte le carte in regola per essere il volano del paese". (Com)