Tunisia: ministro Salute, "è presto per cantare vittoria contro il coronavirus"

- E’ ancora troppo presto per cantare vittoria contro il coronavirus in Tunisia. Lo ha detto questa mattina il ministro della Salute, Abdellatif Mekki, in un’audizione parlamentare. Per la prima volta dallo scoppio dell'epidemia di coronavirus a marzo, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi casi in Tunisia. Nel suo bollettino epidemiologico di ieri sera, il ministero della Salute ha annunciato che il numero di casi confermati a livello nazionale rimane invariato a 1.032. Il bilancio delle vittime è di 45 dallo scoppio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato negli ultimi tre giorni. Un totale di 700 pazienti sono guariti, mentre altri 287 sono in fase di recupero. Il numero di malati di Covid-19 attualmente ricoverati in Tunisia, infine, è pari a undici. "Non dobbiamo equivocare il dato registrato domenica", ha detto Mekki, spiegando che nuovi contagi verranno probabilmente registrati nei giorni seguenti. Il ministro ha detto che l'R0 (il tasso di trasmissione della malattia) ha subito un calo significativo da 0,9 a 0,5 in pochi giorni. Tuttavia, secondo Mekki è impossibile effettuare una valutazione obiettiva della situazione epidemiologica della “fase 2” tunisina prima di giovedì 14 maggio. (Tut)