Romania: governo adotta progetto di legge con misure applicata durante "stato di allerta" (2)

- Secondo il progetto, durante lo stato di allerta i ristoranti rimarranno chiusi, ma saranno consentite le attività di commercio di alimenti e bevande senza che i clienti si fermino nei locali. In questo caso, si tratta di Drive-in, servizio in camera o attività di consegna al cliente. Per quanto riguarda i centri commerciali, le attività di vendita di apparecchi elettronici e domestici sono consentite se gli operatori economici assicurano la consegna a domicilio, come fino ad adesso. Inoltre, l'attività degli operatori economici nei centri commerciali che hanno accesso diretto dall'esterno è consentita e la comunicazione con il resto del centro commerciale viene interrotta. Tuttavia, il progetto deve essere approvato dal Parlamento, dove può essere modificato. Inoltre, il difensore civico ha già contestato lo stato di allerta presso la Corte costituzionale, che dovrebbe prendere una decisione su questa notifica giovedì. (Rob)