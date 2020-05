Coronavirus: Saluzzo, rinviato a dicembre il salone della birra "C'è fermento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato rinviato a dicembre "C’è Fermento", il salone della birra artigianale, inizialmente previsto dal 18 al 21 giugno, in programma a Saluzzo, provincia di Cuneo. Lo ha deciso la Fondazione Amleto Bertoni in seguito all'emergenza Covid. Si tratterà di un mini Salone dedicato alle birre di Natale e i birrifici del territorio, in cui approfondire la conoscenza del mondo birrario artigianale e fare uno shopping natalizio alternativo, gustoso e a km 0. La rassegna sarà inoltre l’occasione per valorizzare le affascinanti Antiche Scuderie di Saluzzo, recentemente recuperate, e annunciare le date dell’edizione 2021, nonché l’attesa selezione dei birrifici e delle cucine che parteciperanno. L’appuntamento sarà inserito nel calendario del Natale a Saluzzo e vedrà collaborazione con i mercatini di Saluzzo e Castellar oltre ad altri eventi del territorio che, come ogni anno, accompagnano il pubblico alla festa più dolce. Annunciate anche le date del prossimo anno: dal 17 al 20 giugno 2021. Nell’edizione 2019 C’è Fermento ha richiamato oltre 20.000 persone in 4 giorni di Salone. (Rpi)