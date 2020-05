© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene annuncio del ministro dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri su stop saldo e acconto Irap: finalmente una misura concreta per aiutare le imprese. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Sia primo passo per abolizione completa di questa tassa odiosa e per una riforma fiscale complessiva, come chiede da sempre Forza Italia", aggiunge.(Rin)