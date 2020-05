Coronavirus: da RescEu mascherine Ffp2 oggi a Montenegro e Nord Macedonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno di oggi si aggiunge alle attrezzature di protezione fornite la scorsa settimana, come disinfettanti per le mani, asciugamani, guanti e biancheria da letto, messi a disposizione dall'Austria per questi due paesi tramite il meccanismo di protezione civile dell'Ue. La Romania e la Germania ospitano la riserva RescEu e sono pertanto responsabili dell'approvvigionamento dell'attrezzatura, mentre la Commissione finanzia il 100 per cento dell'acquisto delle maschere e delle altre attrezzature. La Commissione ha spiegato che seguiranno altre consegne e che tutti gli Stati membri dell'Ue, il Regno Unito durante il periodo di transizione, nonché altri sei Stati partecipanti, tra cui la Macedonia del Nord e il Montenegro, prendono parte al meccanismo di protezione civile dell'Ue. (Beb)