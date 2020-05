Imprese: Rekeep celebra decima edizione di “Un futuro di valore” per migliori studenti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rekeep, il principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, è lieto di celebrare la decima edizione di “Un futuro di valore”, iniziativa che premia ogni anno gli studenti più meritevoli d’Italia con il conferimento di importanti borse di studio. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, stando al quale nell’edizione 2019-2020 saranno consegnate ben 290 borse di studio, di cui 201 del valore di 400 euro a studenti delle scuole superiori e 89 del valore di mille euro a studenti universitari, per un ammontare complessivo pari a circa 170 mila euro. I riconoscimenti sono destinati ai figli di dipendenti del gruppo Rekeep assunti a tempo indeterminato da almeno dodici mesi. Stando alla nota, l’edizione di quest’anno ha visto un incremento delle richieste (sono 381 quelle pervenute): le regioni più premiate sono Emilia Romagna, Lazio e Veneto. “Le Borse di studio costituiscono un’ulteriore espressione della nostra azione imprenditoriale, intesa anche come capacità di ricoprire un ruolo sociale e solidale sui territori in cui operiamo”, ha dichiarato il presidente di Manutencoop Società Cooperativa (la holding di controllo di Rekeep), Claudio Levorato, che ha ideato e sostenuto il progetto sin dal 2010. Per dieci anni, ha aggiunto abbiamo “curato e fatto crescere un progetto che manifesta la nostra volontà di investire costantemente nel welfare delle nostre risorse: iniziative di questo tipo, del resto, sono anche un grande esempio di solidarietà intergenerazionale, che vede i lavoratori farsi carico dei bisogni degli studenti, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro comune migliore”. Per il decimo anno, ha aggiunto il presidente e amministratore delegato di Rekeep, Giuliano Di Bernardo, incoraggiamo gli studenti che si siano “realmente distinti per l’impegno nel proprio percorso di studi, affinché crescano con il desiderio di conoscenza e si perfezionino secondo le proprie inclinazioni”. (Com)