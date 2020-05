© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 14 maggio, alle ore 8.30, presso la sala del Refettorio di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)