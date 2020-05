Coronavirus: Zingaretti visita Gdf per avvio test sierologici nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno coinvolti tutti i laboratori della rete Coronet e 20 unità mobili Uscar. La capacità di processo laboratoristico dei test sierologici è di almeno 10 mila test al giorno. Contiamo di avere i primi risultati intorno alla data del 25 di maggio. Vogliamo ribadire che l’indagine di sieroprevalenza non rappresenta in alcun modo una 'patente di immunità', ma ci aiuterà a comprendere quant'è stata la circolazione del virus sul territorio. Un dato importantissimo per affrontare al meglio Fase 2 e contrastare il ritorno del virus, che purtroppo non abbiamo ancora sconfitto ”, ha concluso l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. (Com)