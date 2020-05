Coronavirus: Tofalo (M5s), iniziata ieri chiusura posto medico Jesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato l’altro ieri il disallestimento del Posto Medico Avanzato (P.M.A.) allestito dalla Marina Militare presso l’ospedale Carlo Urbani di Jesi, nell’ambito delle iniziative della Difesa di contrasto al COVID 19. Lo scrive sul blog del Movimento 5 stelle (M5s) il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo. I fucilieri di marina della Brigata Marina San Marco, partiti da Brindisi lo scorso 1° aprile, in meno di 72 ore avevano allestito la struttura sanitaria campale, per metterla a disposizione dell’ospedale marchigiano. Durante l’allestimento, le sistemazioni alloggiative e le dotazioni sanitarie sono state portate agli standard del Carlo Urbani, per dare continuità al trattamento dei pazienti. Parallelamente all’installazione - prosegue - della struttura il personale sanitario della Marina Militare, proveniente da diverse sedi d’Italia, ha immediatamente iniziato a operare all’interno dei reparti COVID dell’ospedale, affiancandosi a medici, infermieri e tecnici, per condividere lo standard procedurale adottato dal personale dell’ospedale. (segue) (Rin)