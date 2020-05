Coronavirus: Tofalo (M5s), iniziata ieri chiusura posto medico Jesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’8 aprile il Posto Medico Avanzato ha quindi iniziato ad accogliere pazienti COVID, di concerto con la Direzione Sanitaria dell’ospedale Carlo Urbani. Il 30 aprile è stato dimesso l’ultimo paziente, di fatto chiudendo le operazioni della struttura. Particolarmente proficui - scrive Tofalo - il clima di spinta collaborazione, lo spirito di genuina coesione e le notevoli sinergie stabilite tra il personale militare della Marina e quello civile dell’azienda sanitaria di Jesi. Terminato il disallestimento, la struttura sarà interamente stivata in container, per essere trasportata ad Ancona, dove imbarcherà sulla nave anfibia San Giusto. Il binomio Fucilieri di Marina e nave anfibia testimonia l’elevata flessibilità d’impiego che consente alla Marina Militare di proiettare dal mare, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, le proprie capacità. Una volta a Brindisi - conclude il sottosegretario - l’intero dispositivo del Posto Medico Avanzato, costituito da uomini, mezzi e materiali, manterrà uno stato di prontezza di 72 ore, pronto ad essere rischierato ovunque sul territorio nazionale, qualora ve ne sia la necessità, grazie alla versatilità intrinseca alla componente anfibia della Marina Militare. (Rin)