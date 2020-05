Brasile: coronavirus, atteso per oggi aereo con 7,5 milioni di mascherine dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso per oggi all'aeroporto brasiliano di Guarulhos, San Paolo, un carico di 7,5 milioni di mascherine donate dalla Cina per fare fronte all'emergenza del nuovo coronavirus. Si tratta del secondo volo realizzato nel giro di 24 ore: domenica mattina, sempre allo scalo paulista, è atterrato un primo secondo volo, con una identica quantità di mascherine. I due invii, ognuno con un carico pari a 53 tonnellate, sono stati operati dalla compagnia Latam Airlines in Brasile, in coordinamento con il ministero della Salute. Il primo aereo, un Boeing 777, era decollato sabato da Shanghai alle 16 (ore locali), con scalo ad Amsterdam. Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito, con 162.699 casi confermati e almeno 11.123 pazienti morti. (Brb)