Cerveteri: Multiservizi, bilancio 2019 chiude con utile di 266mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio 2019 della Multiservizi Caerite si chiude con 266 mila euro di utile e consente per il secondo anno consecutivo al socio unico, il Comune di Cerveteri, di ottenere dei ricavi dal prezioso lavoro svolto dalla sua municipalizzata. Un risultato importante che, come afferma il sindaco Alessio Pascucci, "dimostra ancora una volta come i servizi pubblici, se gestiti come avviene nella nostra municipalizzata, grazie alla professionalità e alle scelte oculate del management, possano costituire una garanzia di qualità per i cittadini". Il bilancio della Multiservizi "registra risultati positivi ormai da ben quattro anni. L'azienda, occorre sempre ricordarlo, nel 2009 segnava perdite pari a 991mila euro che sono state azzerate a partire dal 2013, grazie al lavoro di risanamento avviato che ha consentito, contemporaneamente, di sviluppare nuovi progetti utili alla comunità. Il risultato economico di quest'anno è certamente significativo e offre al socio un rendimento sul capitale prossimo al 5 per cento, dunque di tutto rispetto, soprattutto alla luce delle note difficoltà che aziende simili vivono nel nostro Paese. "Voglio pubblicamente ringraziare tutto il personale della Multiservizi e in particolare l'amministratore unico, Claudio Ricci, e il direttore generale, Alberto Manelli, per aver avviato in questi anni, unitamente ad un opera di risanamento di un'azienda che prima del loro arrivo segnava bilanci perennemente in rosso, una serie di progetti che hanno consentito all'azienda di accreditarsi a livello nazionale per l'innovazione e per la qualità dei servizi svolti", prosegue Pascucci, riferendosi, ad esempio, al servizio di consegna a domicilio dei farmaci e alla piattaforma di e-commerce che ha giá registrato acquisti di prodotti delle farmacie comunali da tutta Italia. Si tratta di una iniziativa che è stata più volte oggetto dell'attenzione dei media nazionali che hanno ripreso l'esperienza di Cerveteri come modello di gestione efficiente e innovativo delle farmacie comunali. (segue) (Com)