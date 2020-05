Cerveteri: Multiservizi, bilancio 2019 chiude con utile di 266mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, nel suo complesso denominato Farmacia C, impostato già da ottobre 2019 ha permesso alla Multiservizi di trovarsi, prima di tutti gli altri operatori presenti nel territorio, pronta per rispondere ai bisogni dei cittadini, costretti a stare a casa per evitare il contagio. In poche settimane il servizio, gratuito per oltre il 98 per cento dei cittadini, ha acquisito oltre 700 iscrizioni con punte di 60 consegne al giorno. Senza dimenticare che tutto questo ha rappresentato un decisivo e imprescindibile presidio sociale per il Comune, soprattutto nell'assistenza alle famiglie ed ai singoli più in difficoltà sotto il profilo sanitario. "In questa lunga fase di emergenza sanitaria - aggiunge il sindaco Pascucci - ognuno di noi ha potuto confermare la dedizione messa in campo dagli addetti alle farmacie comunali che, in una fase molto complicata soprattutto per il contesto rischioso in cui si è dovuto operare, hanno sempre garantito massima professionalità e attenzione per i pazienti". Accanto a queste informazioni, è importante evidenziare che sono continuati anche gli investimenti in attrezzature: in particolare, sono stati acquisiti, da un lato, un secondo robot-magazzino, dopo quello già installato nella farmacia 5 da destinarsi alla farmacia 2 e, dall'altro quattro nuovi automezzi, di cui tre per lo spostamento sul territorio comunale del personale del servizio verde pubblico e uno per consegna farmaci a domicilio. (Com)