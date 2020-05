Francia: Lega dei diritti dell'uomo fa ricorso contro obbligo di mascherine a Nizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'associazione Lega dei diritti dell'uomo (Ldh) ha presentato al tribunale di Nizza un ricorso contro il provvedimento del sindaco della città, Christian Estrosi, che ha imposto l'utilizzo della mascherina negli spazi pubblici della città a partire da oggi, in contemporanea con l'uscita del paese dal confinamento. "Il 17 aprile abbiamo ottenuto una decisione favorevole riguardante lo stesso tipo di provvedimento quando era stato preso dalla città di Sceaux (nell'Alta Normandia) in base al principio che i sindaci non hanno il potere di aggravare le misure sanitarie prese dal governo", ha detto Patrice Spinosi, avvocato della Ldh. Il ricorso verrà esaminato oggi alle 14:00.(Frp)