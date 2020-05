Roma: Calabria (FI), chiusura parchi in fase 2 è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi di chiudere di nuovo i parchi di Roma per evitare assembramenti "è un insulto al buonsenso e allo spirito di sacrificio dimostrato dai cittadini in questi mesi". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Sfortunatamente il sindaco Raggi sembra aver scelto di seguire il modus operandi del suo governo, ossia scaricare sui cittadini tutto il peso dell’emergenza attraverso la continua minaccia di sottrarre spazi di libertà. Tutto questo non è accettabile. L’amministrazione comunale, già colpevole di non aver saputo garantire la piena fruibilità dei parchi nonostante il lungo lockdown, si adoperi per riaprire tutte le zone verdi della Capitali, oggi inagibili per l’incuria, così da decongestionare le poche ville attualmente accessibili e la smetta di con la criminalizzazione continua dei romani", conclude. (Com)