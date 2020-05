Castelli Romani: vigili del fuoco Nemi comprano alimenti e donano a poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono autotassati e hanno comprato generi di prima necessità da donare ai bisognosi nei Castelli Romani. Sono i vigili del fuoco del distaccamento di Nemi che, oltre a lavorare per la sicurezza della gente del territorio, si sono adoperati anche per far fronte alle necessità di alcune famiglie cadute nel bisogno a causa del Coronavirus. Per questo i pompieri hanno organizzato una colletta tra tutto il personale del distaccamento e, con i soldi raccolti, hanno comprato alimenti che poi hanno consegnato alla sezione della Croce Rossa di Ariccia i cui volontari provvederanno a distribuire alle famiglie bisognose dei Castelli Romani.(Rer)