Lazio: M5s, raccolta fondi e spesa sospesa al comune di Marino  

- La campagna 'Storie di solidarietà' si implementa di nuovi esempi virtuosi di altruismo e di bei gesti che vanno incontro ai bisogni di chi è in difficoltà. È quanto si legge in una nota del gruppo consiliare M5s alla Regione Lazio. "Oggi parliamo - spiegano - di una iniziativa del Comune di Marino, in provincia di Roma. L'Amministrazione a 5 Stelle, per fronteggiare l'emergenza Covid19, ha attivato un crowdfunding e il progetto Spess (Spesa solidale sospesa). Grazie alle numerose donazioni di generi alimentari, da parte di cittadini, vengono distribuiti pacchi spesa alle famiglie in difficoltà, mentre le donazioni in denaro sono utilizzate per tutto ciò che attiene il contrasto alla crisi (distribuzione, coordinamento, acquisto di medicinali). Nei dieci centri di stoccaggio predisposti dal Comune, sono arrivate oltre 4 tonnellate di beni di prima necessità, ripartite tra i nuclei familiari bisognosi, grazie all'aiuto di 30 associazioni e comitati del territorio e 110 volontari appositamente formati". "Un modello di generosità collettiva che ha unito il territorio in un unico grande fronte d'aiuto per chi sta vivendo questa emergenza con maggiore fatica. Tutti coloro che hanno una storia che valga la pena di essere raccontata possono segnalarcela, compilando il form che si trova sul nostro sito", concludono. (Com)