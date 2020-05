Repubblica Ceca: riapre da oggi l'Istituto italiano di cultura di Praga, con mostra “100 Vico Magistretti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus e previo appuntamento col personale interessato, l’Istituto italiano di cultura di Praga riapre al pubblico a partire dall’11 maggio, da lunedì a venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le 14.00. Sempre dall’11 e fino al 28 maggio sarà possibile visitare nella Cappella barocca la mostra “100 Vico Magistretti” organizzata dall’Istituto, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia e con la Fondazione Magistretti e col patrocinio del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano. Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide. Tra i nuovi servizi, sarà possibile prendere in prestito anche film e documentari italiani dagli oltre 800 titoli che compongono la sezione “Videoteca”; inoltre a partire da maggio, la biblioteca celebrerà sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello scrittore Gianni Rodari e del regista Federico Fellini con due rubriche di approfondimento. (segue) (Vap)