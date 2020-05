Repubblica Ceca: riapre da oggi l'Istituto italiano di cultura di Praga, con mostra “100 Vico Magistretti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A partire dal 15 giugno e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste dall'emergenza Covid-19 per tutte le attività in sede, le aule dell'Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei corsi di lingua italiana con le lezioni in presenza. Per chi abita lontano o preferisce comunque restare a casa, restano attivi i corsi e le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom. In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l'Istituto di cultura di Praga proporrà nel mese di giugno due iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online in occasione della terza edizione di "Fare cinema", il progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il cinema italiano all'estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale.