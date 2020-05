Volontariato: Agenzia giovani, quasi mille richieste per Erasmus+ e Corpo europeo solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per i giovani ha comunicato che sono stati presentati 907 progetti relativi alla seconda scadenza 2020 dei programmi Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di solidarietà. La cifra rappresenta un record per il settennato 2014-2020 e si inserisce in un trend in crescita anche per il numero di progetti approvati già dall'anno 2019. Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i giovani, commentando il numero elevato di proposte giunte, ha dichiarato: "La generazione z è nata con il passaporto europeo. Nel loro percorso formativo i giovani vogliono fortemente un'esperienza che possa metterli in contatto con altre realtà dell'Unione Europea. Il dato è ancor più significativo perché tutte le richieste sono state inviate durante l'emergenza sanitaria. È un segnale molto importante che fa ben sperare per il prossimo futuro, perché saranno proprio gli impulsi dei ragazzi e delle organizzazioni giovanili a dare nuova linfa alla mobilità tra Stati europei", ha concluso De Maio. (Ren)