Russia: 75 per cento fabbisogno di maschere sanitarie soddisfatto con produzione interna

- Le imprese russe producono il 75 per cento delle mascherine sanitarie necessarie a soddisfare il fabbisogno nazionale. Lo ha dichiarato il vice primo ministro russo, Dmitrij Chernyshenko, in un'intervista diffusa sull'emittente televisiva "Rossija 24". La parte restante viene importata sotto la supervisione dal ministero dell'Industria e del Commercio. "La nostra produzione in Russia è cresciuta, vengono prodotti circa nove milioni di pezzi al giorno, ovvero circa cinque volte di più rispetto a metà marzo. Il consumo di mascherine è di circa 12 milioni al giorno. Da 4 a 4,5 milioni di maschere sono importate dal ministero dell'Industria e del Commercio", ha dichiarato Chernyshenko. "Da metà marzo la produzione di tute protettive è cresciuta di 15 volte, quella di antisettici, anch'essi indispensabili per la protezione, è cresciuta di sette volte. E ora la nostra industria ne produce quasi 380 mila litri al giorno", ha aggiunto il vicepremier. Dal 12 maggio entra in vigore nella capitale l'obbligo di mascherina e guanti per accedere all'uso del trasporto pubblico, taxi compresi. Tali misure, ha chiarito in precedenza il sindaco Sergej Sobjanin, si rendono necessarie alla luce dell'imminente ripresa della attività produttive e di costruzione, che comporteranno un aumento del numero di viaggiatori su bus, metro e tram, cosi come in alcuni snodi del sistema logistico. Misure analoghe sono già da tempo in vigore nella regione di Mosca.(Rum)