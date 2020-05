Regno Unito: leader laburista Starmer, nuova strategia di Johnson sembra già scomporsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova strategia per il contrasto del coronavirus, annunciata dal premier britannico Boris Johnson ieri sera, "sembra scomporsi già stamattina". Lo ha affermato il leader del partito laburista Keir Starmer, in un'intervista all'emittente radio "Lbc". Starmer ha detto di "accettare che alcune cose, come ad esempio la riapertura di una scuola, rimangano condizionali". Il leader laburista ha notato però come il suggerimento di andare a lavoro se non si può lavorare da casa, ma senza usare mezzi di trasporto pubblici, cosa molto difficile, specialmente a Londra, e senza linee guida per i luoghi di lavoro non dovrebbe essere condizionale. "Ma regole semplici del tipo come tenere le persone a due metri di distanza? E che dire del materiale protettivo?" ha osservato Starmer suggerendo delle possibili alternative. (segue) (Rel)