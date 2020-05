Regno Unito: leader laburista Starmer, nuova strategia di Johnson sembra già scomporsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laburista ha dichiarato che questi temi sono già stati discussi la scorsa settimana ma non sono ancora state trovate delle soluzioni. "Ero abbastanza sorpreso quando il primo ministro ha effettivamente detto di tornare a lavorare in 12 ore senza aver delineato queste linee guida", ha commentato Starmer, aggiungendo che la questione è stata resa ancora più confusa dal ministro degli Esteri Dominic Raab, il quale ha dichiarato stamattina che le nuove regole riguardanti il ritorno al lavoro sono in vigore da mercoledì e non da oggi. (Rel)