Imprese: Terna, al via Beauty Contest architettonico per stazione elettrica di Suvereto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via il Beauty Contest architettonico per la realizzazione della futura stazione elettrica di conversione di Suvereto, nell’ambito del progetto di ammodernamento del Sacoi3, il collegamento elettrico tra Sardegna, Corsica e Italia peninsulare. Lo si apprende da un comunicato stampa di Terna, stando al quale la volontà di realizzare il Contest è “frutto del lungo e proficuo percorso di dialogo e condivisione del progetto con l’amministrazione comunale e la comunità di Suvereto, e ha l’obiettivo di individuare la migliore proposta progettuale relativamente agli edifici, alle recinzioni perimetrali, all’illuminazione e all’inserimento paesaggistico della futura stazione di conversione”. L’invito a partecipare al Contest è stato pubblicato oggi sul sito di Terna e fornisce tutte le informazioni preliminari necessarie per la presentazione di proposte progettuali esclusivamente da parte di architetti o raggruppamenti di studi che hanno sede legale o operativa nella regione Toscana, al fine di coinvolgere realtà imprenditoriali con specifiche esperienze e sensibilità sulle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. (segue) (Com)