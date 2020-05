Imprese: Terna, al via Beauty Contest architettonico per stazione elettrica di Suvereto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A valle della valutazione delle candidature in possesso dei requisiti richiesti, prosegue la nota, Terna inviterà alla fase successiva del Contest, ovvero alla presentazione dei progetti architettonici della futura stazione di conversione che saranno valutati da una apposita commissione. Le prime cinque migliori proposte riceveranno un rimborso spese forfettario per la partecipazione, mentre il vincitore si aggiudicherà il contratto di consulenza a Terna per le successive fasi di progettazione architettonica definitiva ed esecutiva. “La realizzazione del Beauty Contest architettonico, condiviso con l’amministrazione di Suvereto, è il risultato di un percorso virtuoso di dialogo e confronto con le comunità locali e i territori che mette al centro della strategia di Terna la progettazione partecipata delle opere al fine di individuare progetti che, oltre a portare i necessari benefici al sistema elettrico, si integrino con l’ambiente”, si legge nella nota. (Com)