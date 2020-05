Lombardia: Farmacie luoghi di prevenzione e sostegno alle donne vittime di violenza domestica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo importante sostegno alle donne – aggiunge la Garante Aldrovandi - si potrebbe rafforzare permettendo alle farmacie di accogliere le segnalazioni, attraverso moduli prestampati a garanzia dell’anonimato, e di trasmetterle alle Forze dell’Ordine o ai Centri Antiviolenza più vicini. L’obiettivo è quello di dare alle vittime di violenza uno strumento più accessibile cui poter accedere, in un luogo protetto e diffuso sul territorio come le farmacie. Un’idea pensata soprattutto per quelle donne che abitano distanti dalle grandi città, dai centri antiviolenza e che molto spesso non sanno a chi rivolgersi e come uscire da situazioni di pericolo. L’iniziativa, infine – ha concluso Elisabetta Aldrovandi - potrebbe continuare anche dopo l’emergenza Coronavirus ed essere ampliata ad altri luoghi di prossimità come edicole, supermercati, ecc capaci di diventare approdi vicini e sicuri di collegamento tra le vittime e le Forze dell’ordine o i Centri Antiviolenza”. (Com)