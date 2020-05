Roma: tenta di abusare di una donna di 60 anni all'Esquilino, arrestato uomo di 33 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Esquilino e Castro Pretorio hanno soccorso, in via Leopardi, una donna 60enne ancora in stato di shock dopo essere stata aggredita. Intorno alle 8 del mattino, infatti, la vittima, una 60enne di origini sudcoreane, è uscita da casa andando verso il Colosseo per fare un po' di ginnastica, quando è stata aggredita e spintonata alle spalle. La donna, caduta rovinosamente per terra a faccia in giù è stata bloccata dall'aggressore che si è gettato su di lei cercando di strapparle i pantaloni senza riuscirci. La 60enne, urlando, ha attirato l'attenzione di due passanti che sono riusciti a mettere in fuga il 33enne. La donna, sotto shock, è stata accompagnata in "codice rosa" nell'ospedale di zona ed è stata refertata con prognosi di 4 giorni per ferite ed escoriazioni alle ginocchia e alla bocca. La descrizione dell'aggressore, ottenute dai testimoni e dalla vittima, ha permesso ai poliziotti di rintracciare ed arrestare l'uomo. T.Y.E., con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli. (Rer)