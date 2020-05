Tanzania: coronavirus, allentate restrizioni su voli internazionali per consentire rimpatrio cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Tanzania hanno allentato le restrizioni sui voli internazionali per consentire il rimpatrio dei loro concittadini. Lo ha riferito il direttore generale dell'Autorità per l'aviazione civile della Tanzania (Tcaa), Hamza Johari, citato dal quotidiano “The Citizen”, aggiungendo che fra le categorie di voli autorizzate ad operare ci sono quelle coinvolte nella distribuzione di aiuti umanitari e forniture mediche. Lo scorso 11 aprile il governo tanzaniano ha sospeso tutti i voli internazionali di linea e non di linea per fermare la diffusione del coronavirus nel paese, dove al momento si registrano 509 casi di contagio e 18 decessi. (Res)