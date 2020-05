Parità genere: Allianz Partners, al via quarta edizione premio Valeria Solesin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'ormai consolidata collaborazione fra il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, si rinnova, per il quarto anno consecutivo, il Premio Valeria Solesin, concorso rivolto a studentesse e studenti di tutte le Università italiane, pubbliche e private, ispirato agli studi della ricercatrice veneziana, tragicamente scomparsa nell'attentato di Parigi del 13 novembre 2015. Vista la rilevanza assunta dall'iniziativa nel corso degli anni, seppur compatibilmente con l'evolversi della situazione di emergenza in corso legata al Covid-19, il Premio sarà parte integrante del Palinsesto Culturale 2020 del Comune di Milano, dedicato quest'anno ai Talenti delle donne. I premi in palio, 12 borse di studio per un valore di 30.700 euro, saranno come in passato assegnati a quei lavori che sapranno analizzare con originalità il tema de "Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell'economia, dell'etica e della meritocrazia nel nostro paese", raccogliendo idealmente il testimone e l'eredità culturale di Valeria Solesin, che nei propri studi indagava sul doppio ruolo delle donne, divise fra famiglia e lavoro, e sugli effetti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende. (segue) (com)