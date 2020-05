Parità genere: Allianz Partners, al via quarta edizione premio Valeria Solesin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura alla facoltà di Ingegneria vuole sottolineare l'importanza e il ruolo che i percorsi di studi e le professioni Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) possono avere nel percorso verso una sempre maggiore parità di genere. Se pensiamo infatti a come il progresso tecnologico sta ridisegnando le nostre abitudini e i nostri stili di vita, appare fondamentale quanto sia necessario che le donne possano dare il loro contributo e la loro impronta a questi cambiamenti. "Malgrado i progressi registrati negli anni recenti, anche grazie a interventi come la legge Golfo-Mosca, che ha introdotto le quote rosa nei Cda, i numeri del Gender gap in Italia non possono lasciarci immobili e indifferenti. La percentuale di donne che lavorano nella fascia di età 20-64 si ferma al 53,1 per cento, un dato che ci pone al penultimo posto tra i paesi membri dell'UE, mentre solo il 27 per cento ricopre ruoli manageriali, un valore molto al di sotto di quello medio europeo (33,9 per cento). Non sorprende dunque che il nostro Paese sia relegato al 76° posto del Global Gender Gap Index 2020 del World Economic Forum, dove occupiamo una ancor più preoccupante 117 posizione in termini di Partecipazione economica e opportunità", ha dichiarato Paola Corna Pellegrini, amministratore delegato di Allianz Partners. "Queste cifre, che ci danno la dimensione del fenomeno delle diseguaglianze di genere, ci confermano anche quanto siano importanti iniziative come il Premio Valeria Solesin. D'altro canto, l'energia, l'entusiasmo, ma anche la capacità di analisi e la chiarezza di visione delle ragazze e dei ragazzi che abbiamo incontrato in questi anni, sono per noi una fonte di stimolo e motivo di ottimismo, che ci spinge a continuare nell'impegno per la valorizzazione del talento femminile, una risorsa alla quale non possiamo rinunciare se vogliamo costruire un futuro più giusto, prospero e sostenibile, per tutti". "L'impegno profuso e i risultati spesso eccellenti raggiunti dalle ragazze nel percorso di studi umanistici e scientifici è un dato di fatto. Il divario di genere - osserva Maria Cristina Origlia, presidente del Forum della Meritocrazia - si verifica nei primi cinque anni dall'entrata nel mondo del lavoro e le conseguenze si vedono in termini di posizioni apicali ricoperte da donne nel privato come nel pubblico, nonché nella rappresentanza politica. La pandemia da Covid-19 ha mostrato, ancora una volta, questo pericoloso squilibrio nella drammatica cecità con cui sono state prese decisioni strategiche per il paese: la composizione a schiacciante maggioranza maschile della Task force preposta alla riapertura delle attività, la formazione tutta al femminile della Task force istituita presso il ministero della Famiglia per il rilancio sociale, la mancata analisi di impatto di genere sulle decisioni relative alla Scuola. Il Premio Valeria Solesin è teso a sovvertire tale povertà di visione, affermando e diffondendo una sana cultura del Merito". (com)