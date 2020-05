Coronavirus: Repubblica Ceca, aumento quotidiano contagi sotto 100 unità per il decimo giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento quotidiano di casi di contagio da coronavirus in Repubblica Ceca resta al di sotto delle 100 unità per il decimo giorno consecutivo. I casi di domenica 10 maggio sono soltanto 28, ovvero dieci in più rispetto al giorno prima. Lo comunica il ministero della Sanità ceco. Il totale dei contagi ad oggi è pari a 8.123. I morti sono 280 e i guariti 4.474. Entrambi questi ultimi dati sono aumentati di due unità nella giornata di domenica 10 maggio (Vap)