Regno Unito: ministro Esteri Raab, usare il buon senso nel vedersi con i propri cari all'aperto

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha invitato i cittadini a "usare il buon senso" nell'incontrarsi con i propri cari all'aperto. Lo riporta l'emittente "Bbc". Il governo ha confermato che in Inghilterra ci si può incontrare con altri al di fuori della famiglia o dei coinquilini con cui si abita, ma si deve stare all'aperto e a due metri di reciproca distanza. E' vietato fare visita alle abitazioni dei propri cari. Questa nuova linea guida è parte di un documento di 50 pagine che verrà pubblicato successivamente dal governo per chiarificare i cambiamenti nelle misure restrittive. Parlando stamattina durante il programma "Bbc Breakfast", Raab ha detto: "Se esci di casa per andare al parco, per fare esercizio fisico, per qualsiasi motivo, puoi farlo con le persone che vivono con te. Se sei al parco e a due metri di distanza e utilizzi un po' di buon senso per mantenere il distanziamento sociale, puoi incontrarti con altre persone". Il ministro degli Esteri ha anche detto che si possono vedere due persone diverse durante una sola giornata, e che entrambi i genitori possono vedersi con i figli in gruppi da tre. (Rel)