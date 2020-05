Coronavirus: Tunisia, per la prima volta nessun nuovo caso registrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dallo scoppio dell'epidemia di coronavirus a marzo, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi casi in Tunisia. Nel suo bollettino epidemiologico di ieri sera, il ministero della Salute ha annunciato che il numero di casi confermati a livello nazionale rimane invariato a 1.032. Il bilancio delle vittime è di 45 anni dallo scoppio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato negli ultimi tre giorni. Un totale di 700 pazienti sono guariti, mentre altri 287 sono in fase di recupero. Il numero di malati di Covid-19 attualmente ricoverati in Tunisia, infine, è pari a undici. In un post su Facebook della scorsa settimana, il ministro della Salute della Tunisia, Abdellatif Mekki, aveva aperto a un possibile allentamento delle misure preventive contro la pandemia di Covid-19, sottolineando al contempo l'importanza di non pregiudicare i buoni risultati raggiunti fin qui (aumento del numero di guarigioni e regressione dei contagi). Il ministro aveva chiarito che la battaglia contro il coronavirus è ancora in corso, invitando a rispettare le misure di allontanamento sociale e a utilizzare le maschere protettive per non invertire questi progressi. “Non dobbiamo rovinare l'Eid al Fitr (la festa di fine Ramadan) rompendo le righe e non applicando più misure preventive. Abbiamo una reale possibilità di revocare alcune misure se riusciremo nella prima fase dell'allentamento delle misure restrittive (progressivo e mirato) che si estende fino al 24 maggio. Ciò consentirà di passare alla seconda e terza fase, nonché di avviare il rilancio economico”, aveva detto Mekki. (Tut)