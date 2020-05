Viabilità: Aspi, su A4 Milano-Brescia chiusure aree di servizio Brembo Nord e Capriate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 20:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa l'area di servizio "Brembo nord" situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano e dalle 21:00 di venerdì 15 alle 5:00 di sabato 16 maggio, sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita e entrata, da e verso Milano e Brescia. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Trezzo o di Dalmine.(com)