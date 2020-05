Roma: Politi (Lega), riattivare strisce blu folle, monopattino da periferie impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riattivare il pagamento delle strisce blu a Roma per il consigliere capitolino della Lega Maurizio Politi è "una scelta folle". Lo ha detto l'esponente leghista ai microfoni di Radio Cusano campus. "E' stato un fulmine a ciel sereno anche per noi - ha affermato Politi -. La Raggi aveva garantito che sarebbe stato sospeso fino a giugno il pagamento delle strisce blu. A maggior ragione nel momento in cui ci sono limitazioni per quanto riguarda il trasporto pubblico. La scelta sulle strisce blu è esclusivamente di natura ideologica, perché la giunta sostiene che i romani possono utilizzare i mezzi alternativi, come le biciclette e i monopattini. Se io abito in periferia, non posso arrivare in centro col monopattino. Una scelta folle che si è ridotta a un salasso per i romani e che va a sovraccaricare il trasporto pubblico. Noi abbiamo portato mozioni in aula, sono state tutte bocciate". (Rer)