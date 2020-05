Imprese: Confcommercio, quasi 270 mila aziende rischiano di sparire dal mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su un totale di oltre 2,7 milioni di imprese del commercio al dettaglio non alimentare, dell'ingrosso e dei servizi, si legge nel comunicato, quasi il 10 per cento è, dunque, soggetto ad una potenziale chiusura definitiva. I settori più colpiti sarebbero gli ambulanti, i negozi di abbigliamento, gli alberghi, i bar e i ristoranti e le imprese legate alle attività di intrattenimento e alla cura della persona. Mentre, in assoluto, le perdite più consistenti si registrerebbero tra le professioni (con un calo di 49 mila attività) e la ristorazione (45 mila imprese in meno). Per quanto riguarda la dimensione aziendale, il segmento più colpito sarebbe quello delle micro imprese per le quali basterebbe solo una riduzione del 10 per cento dei ricavi per determinarne la cessazione dell’attività. Stando alla nota, le stime incorporano un rischio di mortalità delle imprese superiore al normale per tener conto del deterioramento del contesto economico, degli effetti della sospensione più o meno prolungata dell’attività, della maggiore presenza di ditte individuali all’interno di ciascun settore e del crollo dei consumi delle famiglie. (Com)