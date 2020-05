Antinfiammatori, antivirali, cura del plasma ed eparina: tutte le terapie per contrastare il Covid 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione dell'emergenza coronavirus nel nostro paese, così come in altri, ha messo a dura prova scienziati e virologi le cui teorie o analisi sono state spesso confutate da colleghi e, in alcuni casi, anche dai fatti. Primo vero terreno di scontro, agli albori della pandemia, la diatriba fra coloro, tanti, che sostenevano che il coronavirus altro non era che "un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale", come ripetuto a più riprese dalla professoressa Maria Rita Gismondo dell'Ospedale Sacco, e chi, come il virologo Roberto Burioni, ha sempre definito questa tesi "una scemenza di dimensioni gigantesche".Lo stesso Burioni è stato poi protagonista della querelle con il collega Giulio Tarro, convinto che il "lockdown non ha senso" e che il virus, come per altri prima di lui, "è destinato a scomparire con il caldo". Parole mai andate giù a Burioni che, però, alla fine di febbraio in una trasmissione televisiva assicurava che "i rischi di contagio" sarebbero stati "bassi". Chi invece non ha mai avuto incertezze sulla necessità di un lockdown severo per contrastare la diffusione del virus è il professor Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, arrivando anche ad esprimere "dubbi" sulle riaperture decise nel tempo dal governo. Lo stesso Galli che ha anche sostenuto "l'assenza di evidenze scientifiche" sulla scomparsa naturale del virus nel corso del tempo e con l'arrivo dell'estete".Ma l'ultimo terreno di scontro è invece l'uso del plasma iperimmune prelevato da pazienti guariti, la cui sperimentazione è stata avviata al San Matteo di Pavia e al Carlo Poma di Mantova sui primi 52 pazienti. Su questo il direttore del reparto di pneumologia dell'ospedale di Mantova, Giuseppe de Donno, ha chiarito che "non abbiamo registrato alcun effetto collaterale. Il plasma è sicuro. Non stiamo parlando di una pozione magica. I risultati dello studio stanno per essere pubblicati". Parole che, però, hanno dato il via ad una serie di notizie più o meno fantasiose definite, ancora da Burioni, come "sciocchezze", come la tesi secondo cui con questa cura il vaccino non sarebbe più necessario: non la cura del plasma, che il virologo ha comunque definito "promettente. Non ho mai detto una parola contro il plasma o contro i colleghi che stanno portando avanti la sperimentazione. Oltretutto il vaccino non c'è, mentre il plasma c'è e se funzionasse potremmo usarlo domattina. Se fosse dimostrato che funziona, sarebbe una benedizione".Le terapie per contrastare il Covid-19Dall'inizio emergenza coronavirus nel nostro paese, l'Agenzia Italiana del farmaco ha dato il via libera a 24 autorizzazioni per la sperimentazione negli ospedali di altrettanti farmaci per la cura del Covid-19. Inoltre sono stati autorizzati 5 programmi di uso compassionevole per il trattamento della malattia e individuati altri 5 farmaci, o composizioni di farmaci, da utilizzare al di fuori delle indicazioni ufficialmente registrate.Gli antinfiammatoriUna delle prime terapie testate è stata quella a base di antinfiammatori destinati alla cura dell'artrite. Il primo ad essere sperimentato è stato il tocilizumab, la cui sperimentazione è iniziata già a metà marzo presso l'Istituto Nazionale Tumori, Fondazione G. Pascale di Napoli, sulla base di studi effettuati in Cina. Altro farmaco di questa tipologia è l'anakinra che, secondo l'Irccs ospedale San Raffaele di Milano si è dimostrato "efficace e sicuro" contro le forme più aggressive di infezione.Gli antiviraliCi sono poi gli antivirali. Fra questi figura il controverso remdesivir, il farmaco antimalarico, la cui sperimentazione ha avuto il via già a marzo in cinque strutture sanitarie italiane, fra cui anche l’Ospedale Sacco di Milano e l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Nella sezione degli antivirali, figurano anche la clorochina e l’idrossiclorochina, comunemente utilizzati per la cura della malaria. Autorizzato anche l'uso della combinazione Lopinavir/Ritonavir, il cui uso si è rivelato incoraggiante nel trattamento dell'hiv.La cura del plasmaProprio negli ultimi giorni, invece, è stato autorizzato un vasto studio per capire l'efficacia dell'utilizzo di una terapia con il plasma dei pazienti guariti. In questo caso la sperimentazione è in corso sia nell'ospedale di Pavia, ma anche in quello di Pisa che sarà capofila di una sperimentazione più ampia che verrà condotta anche nel Lazio, in Campania, in Molise, e nelle Marche. Inoltre, l’utilizzo del plasma iperimmune da pazienti guariti su pazienti critici esiste già in letteratura.L’eparinaMolto ampio anche il capitolo dedicato all'uso dell'eparina. Diversi istituti del nostro paese, con l'andare dei giorni hanno documentato che nei pazienti ricoverati si manifestavano spesso problemi a livello di circolazione del sangue nel tratto respiratorio che non permetteva l’ossigenazione ai polmoni, causando dei trombi spesso fatali per i pazienti. Per questo negli scorsi giorni ha preso il via una sperimentazione sull'utilizzo dell'eparina a basso peso molecolare in 14 istituti italiani. Secondo l'Aifa, infatti, "da un’analisi retrospettiva su 415 casi consecutivi di polmonite grave in corso di ricoverati nell’ospedale cinese di Wuhan suggerisce che nei pazienti in cui si dimostra l’attivazione della coagulazione, la somministrazione di eparina per almeno 7 giorni potrebbe determinare un vantaggio in termini di sopravvivenza". (Rin)