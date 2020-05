Sudan: scontri intertribali a Kassala, tre morti e 79 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte e altre 79 sono rimaste ferite in scontri tribali avvenuti ieri nella città di Kassala, nel Sudan orientale. È quanto dichiarato in una nota dal governatore regionale Mahmoud Baker Homd, secondo cui gli scontri sono scoppiati tra i membri dei gruppi etnici beni amer e nuba. Nel gennaio scorso altre otto persone erano morte in violenze avvenute tra i due gruppi nella città di Port Sudan. I due gruppi avevano siglato un accordo di pace a settembre scorso dopo che il numero due del Consiglio militare del Sudan, il generale Mohamed Hamdan Dagalo (noto anche come Hemedti) aveva minacciato di espellere entrambe le tribù dal paese se non si fossero impegnate nella riconciliazione.(Res)