Sanità: Cnr-Iom, passi avanti nel "taglia e cuci" dell'Rna per curare malattie complesse

- Uno studio dell'Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iom) in collaborazione con l'Istituto nazionale di chimica di Ljubljiana pubblicato su Acs Catalysis, spiega come avviene il meccanismo chimico dello splicing dell'Rna messaggero. Lo studio - si legge in una nota - si focalizza su uno step critico per la formazione di un Rna messaggero maturo. L'Rna è l'acido nucleico che, insieme al più famoso Dna, costituisce un pilastro del codice genetico. Nelle cellule eucariotiche un macchinario molecolare chiamato spliceosoma svolge un processo di taglia e cuci che converte l'Rna messaggero in una forma matura, pronta cioè a essere letta per dare luogo alla sintesi proteica. Affinché avvenga la sintesi di una proteina le cellule usano le informazioni contenute nell'Rna messaggero, che a sua volta viene generato a partire da sequenze di DNA, i geni. Tuttavia - prosegue la nota - nei geni, i tratti di Dna che codificano per proteine, chiamati esoni, sono intervallati da lunghe sequenze di DNA che non servono a tale scopo, gli introni. Per questo è necessario lo splicing, il processo con il quale le cellule tagliano in modo molto preciso gli introni (le sequenze non codificanti per proteine) da un Rna messaggero prematuro e ricuciono tra di loro gli esoni. Un minuscolo errore in questo processo porta alla formazione di una sequenza di RNA messaggero sbagliato che sua volta codifica per proteine sbagliate. (segue) (Com)