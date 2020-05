Burundi: elezioni presidenziali, governo impone due settimane di quarantena agli osservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni osservatore elettorale inviato in Burundi per monitorare le elezioni presidenziali del prossimo 20 maggio dovrà osservare un periodo di quarantena obbligatorio di 14 giorni, nel quadro del protocollo sanitario per frenare il contagio da coronavirus. Lo hanno sottolineato le autorità di Gitega ai vertici della Comunità dei paesi dell'Africa orientale (Eac) in una lettera firmata dal ministro in carica degli affari della Eac Isabelle Ndahayo e citata dai media locali. A nove giorni dallo scrutinio, il governo ha proposto che i membri dell'Eac che già si trovano nel paese assumano il ruolo di osservatori elettorali, dopo aver rifiutato al personale delle Nazioni Unite e della società civile di monitorare lo scrutinio. Le ultime elezioni presidenziali, tenute nel 2015, sono state criticate da organismi regionali e internazionali per la mancanza di trasparenza e di regolari condizioni per garantire un voto libero. Nel corso della campagna elettorale si sono verificati diversi episodi di violenza ed intimidazioni ai danni di membri e sostenitori del Congresso Nazionale per la Libertà dell'opposizione (Cnl), principale partito di opposizione. (Res)