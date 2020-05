Regno Unito: sondaggio, 29 per cento dei cittadini ammette violazione regole quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 per cento dei cittadini britannici intervistati in anonimato ha ammesso di aver violato le regole della quarantena. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". Sondaggi mostrano che solo il 3 per cento della popolazione ha ammesso di essere uscita di casa per motivi non essenziali durante la scorsa settimana. Quando la stessa domanda è stata posta in anonimato il numero è salito esponenzialmente al 29 per cento. L'anonimato nei sondaggi ha anche spinto il 35 per cento dei cittadini ad ammettere di non aver rispettato la regola di distanziamento sociale di due metri, mentre solo il 16 per cento era emerso da sondaggi non anonimi. Infine, il 31 per cento degli intervistati ha ammesso di aver passato del tempo con amici e famiglia che vivono in un'altra abitazione, mentre solo l'8 per cento aveva ammesso la seguente violazione delle regole in sondaggi non anonimi. Lo studio, condotto da Decision Technology, indica che molte persone mentono riguardo al rispetto delle regole per evitare imbarazzo e giudizi negativi. (Rel)