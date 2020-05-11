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وزير إيطالي

 
 
 

وزير إيطالي: الإرشادات التوجيهية لإعادة الافتتاح ستكون جاهزه هذا الأسبوع

روما, 11 mag 11:06 - (Agenzia Nova) - أعلن فرانشيسكو بوتشا، وزير الشؤون الإقليمية والحكم الذاتي في إيطاليا، أن الخطوط التوجيهية للأنشطة التي تؤمن القطاعات في ضوء عمليات إعادة فتح مختلفة يوم 18 مايو بعد فيروس كورونا المستجد ستكون جاهزة هذا الأسبوع.

وقال بوتشا، في تصريحات إذاعية: "اتخذت إيطاليا حتى الآن خطوات صغيرة ولم ترجع للوراء أبدًا. فلننتظر هذا الأسبوع و نرى البيانات.. الأمل هو التوصل إلى تباين إقليمي من أجل الجميع"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن اللجنة العلمية لم تتوقف عن العمل، موضحاً أن الإرشادات ستكون جاهزة هذا الأسبوع وسنناقشها مع الشركاء الاجتماعيين. (نوفا)
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