Tunisia: minacce di morte contro la presidente dei Destouriani liberi

- La presidenza dell'Assemblea dei rappresentanti del Popolo (Arp), il parlamento tunisino guidato dal leader del partito islamico Ennahda, Rachid Ghannouchi, ha espresso il suo "sostegno totale" alla deputata e presidente del blocco parlamentare del Partito dei desturiani libero (Pdl, formazione politica formata da nostalgici del passato regime di Ben Ali), Abir Moussi, "a seguito della minaccia terroristica che incombe su di lei". In un comunicato stampa pubblicato ieri, la presidenza dell'Arp ha invitato le autorità competenti ad avviare un'indagine, a fornire la protezione necessaria e a garantire la sicurezza della parlamentare. “Gli autori di crimini terroristici stanno tramando contro il popolo in un momento in cui l'intera nazione sta affrontando grandi sfide di fronte alla pandemia di Covid-19. I nemici della patria e della religione non vinceranno", ha dichiarato Ghannouchi. In un video pubblicato venerdì, la presidente del Pdl ha dichiarato di essere stata oggetto di minacce terroristiche a seguito di informazioni che le sono state comunicate dall'unità nazionale anti-terrorismo. (segue) (Tut)