Decreto rilancio: Aiv, bene proposta per produzione prototipi videogiochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione, presso il ministero per lo Sviluppo economico (Mise), del Fondo First Playable Fund "rappresenta per il gaming un primo, importante, passo a sostegno di un settore in continua ascesa e con incredibili e costanti margini di crescita". Commenta così, in una nota, Luca De Dominicis, presidente e fondatore dell'Accademia Italiana Videogiochi, la proposta del ministero dello Sviluppo Economico della creazione del "Fondo per la produzione di prototipi di videogiochi", in vista della predisposizione dei prossimi prossimi decreti per la Ripartenza (dl Maggio, dl Rilancio). Il Fondo prevederebbe una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto. (segue) (Com)